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18:47

Прокуратура сочла недостаточными действия властей по предотвращению загрязнения океана на Камчатке

фото ЗакС политика Прокуратура сочла недостаточными действия властей по предотвращению загрязнения океана на Камчатке

Прокуратура Камчатского края в ответе на запрос "Гринписа" указала, что власти региона не приняли должных мер для установления источника загрязняющих веществ в Авачинской бухте.

В ответе прокуратура указала, что в качестве основной принята версия о цветении токсичных водорослей – "красные приливы". При этом в ведомстве отметили, что проверили версию о сборе сточных вод КГУП "Камчатский водоканал" и выяснилось, что предприятие регулярно нарушает экологические требования. Что касается Козельского полигона, который тоже мог стать причиной загрязнения бухты, то в конце октября зампрокурора края внес представление в адрес врио министра экологии Камчатки, и нарушения устранили.

В ходе проверки было установлено, что объем и характер принятых уполномоченным региональным органом государственной власти первоначальных мероприятий не соответствовали актуальным обстоятельствам, не обеспечили оперативное определение вида и источника загрязняющих веществ, что не позволило своевременно организовать работу по установлению природы загрязнения, предотвращению дальнейшего экологического вреда", - заявили в прокуратуре.

Напомним, в октябре на пляже Авачинской бухты на Камчатке заметили сотни трупов морских животных, серферы жаловались на ухудшение здоровья при контакте с водой: у них жгло глаза, на коже появлялась аллергическая реакция, начиналась тошнота, поднималась температура. Следственный комитет возбудил дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов и о загрязнении морской среды, затем ученые заявили, что считают версию "красных приливов" основной.

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