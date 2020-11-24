Мундепы Петербурга выпустили заявление в поддержку депутата Каруличевой

Ассоциация независимых депутатов Петербурга, организованная участниками проекта "Объединенные демократы", призвала губернатора Александра Беглова прекратить лишать мандатов независимых мундепов.

Поводом для заявления стало письмо главы города в муниципальный совет Нарвского округа. Беглов потребовал в тридцатидневный срок рассмотреть вопрос о лишении депутатских полномочий представительницы "Яблока" Анны Каруличевой якобы из-за грубых ошибок в представленной декларации о доходах. Заседание совета по этому вопросу состоится в среду, 25 ноября.

Ассоциация заявила, что ситуация с Каруличевой не единичная. 1 декабря аналогичный вопрос по депутату Светлане Уткиной будет рассматривать совет Финляндского округа.

"Мы считаем, что данные проверки независимых депутатов под предлогом нарушений в представленных декларациях о доходах и имуществе политически мотивированы и осуществляются исключительно в отношении оппозиционных депутатов. Претензий к лояльным депутатам у городских властей нет", - говорится в заявлении.

Его авторы просят поставить свою подпись всех неравнодушных муниципалов.

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