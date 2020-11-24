Шнуров оштрафовал Канделаки за незаданный Турчаку вопрос о нападении на Кашина

Генеральный продюсер RTVI Сергей Шнуров решил оштрафовать журналистку Тину Канделаки за "неполноценное" интервью с секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком. О санкции представитель шоубизнеса сообщил в эфире программы Hard Day’s Night на "Дожде".

Поводом для штрафа послужило то обстоятельство, что Канделаки не задала Турчаку заготовленный заведомо вопрос о нападении на журналиста Олега Кашина.

"Видимо, посчитала, что это не так интересно, потому что было десять лет назад. Для вас [журналистов] это тема животрепещущая, я понимаю. Меня эта тема, как вас, не трогает. Меня фамилия Турчака не трогает. Мне не становится от этого никак. Я понимаю, есть такой Турчак. Я понимаю, какой пост он сейчас занимает. Я понимаю, что можно взять у него интервью. Если бы я этого не сделал, то было бы хуже", - отчитался Шнуров.

Сумма, на которую могла быть "наказана" Канделаки, не оговаривалась.