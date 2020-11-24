Деда Мороза не будет: Власти Петербурга готовятся к особенному Новому Году

Ледовый концерт по телевизору, отмена встречи с Дедом Морозом, рекомендации воздержаться от массовых гуляний. В петербургском правительстве 24 ноября обсудили, как справлять новогодние праздники в условиях эпидемиологических ограничений и растущих показателей по заражению COVID-19.

Сиди дома - смотри телевизор

Традиционно подготовку к зимним праздникам в Смольном обсуждают в двадцатых числах ноября. Из года в год звучат одни и те же слова. Чиновники докладывают, когда на улицах зажгутся рождественские огоньки и какого числа пройдет забег Дедов Морозов, а затем торжественно объявляют, что общественный транспорт будет ходить всю новогоднюю ночь.

На этот раз вышло иначе. В день заседания городского правительства, 24 ноября, суточный прирост зараженных коронавирусной инфекцией в Петербурге впервые перевалил за три тысячи человек. Ежедневно от COVID-19 в регионе умирает несколько десятков человек. Свободных коек в городе меньше 10% от общего фонда. В сложившихся обстоятельствах городским властям пришлось идти на уступки и сворачивать массовые гуляния. Причем этот процесс продолжается - в праздничную программу еще могут быть внесены коррективы.

- У нас сейчас идет некоторое ужесточение по сравнению в том числе и с плановыми мероприятиями. У нас в основном онлайн-формат. Будем ориентироваться и гибко реагировать [на изменение ситуации с коронавирусом], - сообщил председатель комитета по культуре Константин Сухенко.

Уже объявлено, что на Дворцовой площади не состоится встречи с главным Дедом Морозом из Великого Устюга. Ежегодно она проходит в двадцатых числах декабря и открывает череду праздничных мероприятий. Их в привычном виде тоже будет значительно меньше. По словам Сухенко, большинство из 180 мероприятий, которые организуют районные администрации, пройдут в онлайн-формате.

Дабы не провоцировать людей на массовые гуляния, работу общественного транспорта в этот раз решили не продлевать на новогоднюю ночь. Но в ночь на 7 января будут ходить и метро, и автобусы. Это нужно, чтобы прихожане смогли вернуться с рождественских богослужений, объяснил Сухенко. Председатель комитета по культуре допустил, что транспортное решение будет не единственной мерой, которые примут власти дабы сократить количество празднующих на улице.

- Наверное, надо обращаться дополнительно через средства массовой информации, просить людей воздержаться от массовых выходов на улицы, - заявил чиновник в ответ на вопрос депутата Госдумы Елены Драпеко о возможных скоплениях молодежи.

Драпеко не в первый раз присутствовала на обсуждении в Смольном новогодних гуляний. И снова парламентарий вела себя активно. В прошлом году она опасалась сограждан, которые будут жечь "фаеры" и бросать мусор. Депутат просила организовать для таких людей специальные площадки. На этот раз она допустила, что подростки, для которых в праздничной программе практически не нашлось никаких мероприятий, будут устраивать "стихийные неорганизованные сходки".

Мероприятия, которые все же пройдут в городе очно, обещано провести с соблюдением всех эпидемиологических мер. Сухенко привел в пример ежегодную рождественскую ярмарку. На этот раз она состоится на Манежной площади с 19 декабря по 10 января. Ее масштаб будет меньше, чем обычно, предупредил глава комитета по культуре.

В качестве компенсации за все праздничные отмены и ограничения комитет обещает 31 декабря провести особенную новогоднюю программу на канале "Санкт-Петербург". Подробностей Сухенко не раскрыл, но сказал, что участвовать в программе будут звезды российской эстрады.

В телеформат перейдет и ежегодное ледовое представление для младшеклассников. Последние несколько лет супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, олимпийская чемпионка Татьяна Навка и заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Елена Бережная организовывают за бюджетный счет ледовые представления для петербургских школьников. Ледовую сказку решили не отменять и в этот раз. Ее снимут заранее и покажут по телевизору и в интернете.

- Благодаря технологическим возможностям будут воссозданы декорации снежной пустыни, магический лес, интерьеры помещений. съемки пройдут во дворце спорта "Юбилейный", Все это позволит создать достаточно живую и во многом новую картинку, - пообещал Сухенко.

Поделки из елки

На украшение города коронавирус влияет не сильно, а потому здесь никаких уступок власти делать не собираются. Как рассказал глава комитета по печати Владимир Рябовол, улицы Петербурга будут полностью освещены к 20 декабря, а центральные магистрали уже к 1 декабря.

- Работы по монтажу идут в плановом режиме. Уже выполнено порядка 25% от общего объема работ, - отчитался Рябовол.

Ранее в Смольном сообщили, что на подготовку и реализацию централизованного оформления города к праздникам уйдет около 182 млн рублей.

Почти 13 млн выделено на праздничное украшение Дворцовой площади. В эту сумму входит в том числе установка и оформление главной новогодней ели Петербурга высотой 25 метров.

Впервые за несколько лет ель будет натуральная, ее привезут из Всеволожского района, отчитался Рябовол на заседании правительства. За то, чтобы отказаться от искусственного новогоднего дерева глава комитета по печати ратовал еще год назад. Он утверждал, что об этом просят горожане. В этом году провели опрос в социальных сетях, результаты которого показали, что большинство петербуржцев хотят видеть на главной площади города ель натуральную.

Депутат ЗакСа Надежда Тихонова подняла вопрос о последующей утилизации дерева и заявила, что не хотелось бы видеть его на мусорном полигоне. Рябовол пообещал учесть пожелание. В разговор чиновника и депутата вмешался губернатор Александр Беглов. Глава города предложил после праздников пустить новогоднюю ель на поделки:

- Есть хороший опыт, чтобы из ствола этой ели делать какие-то поделки. Это символичная, подарочная вещь. Надо не утилизировать саму ель, а подумать, какие поделки можно из нее сделать. Допустим, в Москве делают хоккейные клюшки, еще какие-то вещи. Это надо продумать.

Клюшки из кремлевских елей, упомянутые Бегловым, несколько лет изготавливали организаторы Ночной хоккейной лиги, в которой играет президент России Владимир Путин. Позже президентскому примеру последовали власти Омска. Долго думать, какие изготавливать поделки, они не стали, и тоже выпустили клюшки.

Сергей Еремеев

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