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20:06

Активисты обратились ко всем депутатам Госдумы с просьбой взять дело "Нового величия" под свой контроль

фото ЗакС политика Активисты обратились ко всем депутатам Госдумы с просьбой взять дело "Нового величия" под свой контроль

Поддерживающие фигурантов дела "Нового величия" активисты направили на имя каждого из 450 депутатов Государственной думы обращение с просьбой обратить внимание на резонансный процесс, поделилась с "МБХ медиа" организатор общественной кампании Алина Данилина.

В адресованных федеральным парламентариям обращениях пересказывается суть дела и содержится просьба взять разбирательство под личный контроль. Послания переданы в приёмную Госдумы.

"Суд не принял во внимание факт полицейской провокации со стороны сотрудников МВД и завербованного силовыми органами Руслана Данилова (настоящее имя - Раду Зелинский, гражданин Молдавии, - прим. ред.), хотя наличие полицейской провокации было доказано адвокатами в ходе судебного разбирательства", - отмечается в обращении.

На 25 ноября в Мосгорсуде назначена апелляция на приговор по делу.

Напомним, фигуранты разбирательства Руслан Костыленков, Максим Рощин и Вячеслав Крюков приговорены к реальным срокам лишения свободы в колонии общего режима. Первому назначили 7 лет колонии, второму – 6,5, третьему – 6 лет.

Четырем другим фигурантам дела – Марии Дубовик, Анне Павликовой, Дмитрию Полетаеву, Максиму Рощину – назначили от 4 до 6,5 лет условно. Еще одного обвиняемого Павла Ребровского судили отдельно, приговорили к 2,5 годам колонии как заключившего сделку со следствием, но после его признаний, что пошел на нее под давлением, его дело было направлено на новое рассмотрение. Еще один фигурант Сергей Гаврилов уехал из России.

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