"К пятнице": Комздрав - об обеспечении районов бесплатными лекарствами от COVID-19

В ближайшее время медицинские учреждения во всех районах Петербурга получат лекарства для лечения пациентов с COVID-19, оповестил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил первый замглавы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

"Некоторым не повезло с поставщиками, не успели разыграть контракты, и примерно в половине районов города уже началась выдача. К четвергу-пятнице, к концу недели, все у нас получат препараты закупленные и начнут выдавать при посещении", - пояснил чиновник.

Ни один район, добавил Сарана, пока что полноценно не "укомплектован" необходимыми для лечения COVID-заражённых препаратами.

Кроме того, констатировал зампредседателя комздрава, городу точно не хватит тех 203 млн рублей, которые ранее были предоставлены правительством для приобретения бесплатных лекарств.

Напомним, в начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении.