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10:23

Назарова попросила Беглова не сносить школу в Калининском районе

фото ЗакС политика Назарова попросила Беглова не сносить школу в Калининском районе

Депутат "Единой России" Галина Назарова 25 ноября на заседании Заксобрания Петербурга представила свой новый депутатский запрос на имя губернатора Александра Беглова. Она попросила отменить решение о сносе здания школы № 136 на улице Ольги Форш, дом 9, литера А (Калининский район).

Здание официально признано аварийным. Сейчас там жгут костры и растаскивают имущество, рассказала Назарова. 

- Теперь это памятник вандализму, хотя когда-то был храмом науки, - заявила единоросс.

Назарова напомнила, что ранее школу включали в план мероприятий по капитальному ремонту, но реконструкцию так и не провели и решили заменить к 2023 году на новую.

Депутат считает, что, поскольку школ в Калининском районе не хватает, то средства, выделенные на снос, нужно потратить на ремонт, а новое образовательное учреждение построить на другой площадке. 

Представляя свой запрос, Назарова заявила о "наплевательском отношении" главы Калининского района Василия Пониделко. Неделей раньше она также критиковала Пониделко с трибуны, зачитываю запрос губернатору о парковке в Калининском районе.

Сергей Еремеев


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