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10:28

Захватившему детей в заложники жителю Колпино предъявили обвинение

фото ЗакС политика Захватившему детей в заложники жителю Колпино предъявили обвинение

Следственный комитет по Петербургу предъявил обвинение мужчине, который захватил в заложники шестерых детей в Колпино, сообщили в СК.

Обвинение предъявлено по пп. "г,д"  ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего). Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая для установления вменяемости мужчины.

Накануне мужчина в Колпино заперся в квартире с шестью детьми и угрожал начать их убивать. О происшествии в полицию сообщила сожительница. Спустя несколько часов переговоров с полицией мужчина все же сдался.

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