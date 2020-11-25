Вишневский спросил у Беглова про судьбу сервиса "Вызов врача на дом"

Депутат Законодательного собрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский 25 ноября выступил с депутатским запросом о сервисе "Вызов врача на дом", который должен был заработать в рамках приоритетного проекта Петербурга "Электронное здравоохранение 2018-2020".

Депутат отметил, что время дозванивания до врача в последнее время доходит до нескольких часов. По мнению "яблочника", запуск электронного вызова медработника на дом позволил бы помочь решить эту проблему.

Парламентарий поинтересовался у губернатора, какие меры предпринимаются городским правительством для скорейшего запуска сервиса и по каким причинам он не начал работать в штатном режиме до сих пор.

Сергей Еремеев

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