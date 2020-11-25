Правила работы кальянных планируют ввести в Петербург

Депутаты Заксобрания Петербурга намерены определить правила работы кальянных клубов. Об этом 25 ноября заявил единоросс Денис Четырбок, представляя в городском парламенте законопроект о разграничения полномочий в этой сфере между ЗакСом и Смольным.

Депутат отметил, что подготовлено шесть концепций, регламентирующих деятельность кальянных. Их рассмотрят 27 ноября на заседании рабочей группы, созданной на базе парламентского комитета по законодательству. Концепция, которую сочтут приоритетной, ляжет в основу будущего законопроекта.

По словам Четырбока, в рабочую группу, помимо членов комитета, вошли предприниматели, чиновники Смольного, эксперты и жители города, недовольные соседством с кальянными.

В конце октября в России вступил в силу закон, приравнивающий к табачным изделиям кальяны, вейпы и электронные сигареты. Таким образом, их потребление было запрещено в общественных местах. Деятельность кальянных клубов инициатива не запретила, однако региональные власти могут ограничить их работу введением специальных правил на уровне субъектов Федерации.

В поддержку инициативы выступили не только единороссы, но и несколько оппозиционных депутатов, в том числе Александр Егоров из "Справедливой России" и беспартийный Михаил Амосов. Лидер фракции Партия Роста Оксана Дмитриева предложила разместить все кальянные города в специальных зонах, например, в Апраксином дворе.

Против ограничений выступил депутат "Единой России" Андрей Анохин. Он заявил, что бизнесу в период пандемии "не подышать", а парламент практикует слишком много запретов.

"Яблочник" Борис Вишневский в своём выступлении ушёл от заявленной темы и призвал коллег выразить недоверие губернатору Александру Беглову из-за того, что тот отказался расширить перечень категорий медиков, которые, переболев коронавирусом, могут претендовать на денежные выплаты от Смольного.

Сергей Еремеев

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