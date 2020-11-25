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11:33

ЦИК официально выдвинул Чечину в главы Горизбиркома

фото ЗакС политика ЦИК официально выдвинул Чечину в главы Горизбиркома

Центральная избирательная комиссия 25 ноября приняла официальное решение о предложении Натальи Чечиной в председатели Санкт-Петербургской избирательной комиссии. За нее проголосовали все присутствовавшие на заседании члены Центризбиркома.

Альтернативных кандидатов на пост главы Горизбиркома ЦИК не рассматривал. Заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев выразил надежду, что при Чечиной Санкт-Петербургская избирательная комиссия "изменит не только настроение внутри, но и восприятие внешнее". 

Напомним, 24 ноября Булаев сообщил СМИ, что ЦИК будет рекомендовать Чечину в председатели Горизбиркома. Членом комиссии она стала 23 ноября. Чечина занимает должность главы Курортного района Петербурга - информации о сложении с нее этих полномочий нет. 

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