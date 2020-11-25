Минпромторг предложил ограничения для работы фудкортов, Смольный готов согласиться

Минпромторг направил региональным властям рекомендации по организации работы фудкортов в торговых центрах в условиях эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на документ.
Среди предложений Минпромторга, которые призваны сократить количество посетителей фудкортов и избежать очередей при заказе и выдаче еды:
- Обслуживать посетителей за столиками, принимая заказы через сотрудника заведения или электронное меню. В обоих случаях оплата будет безналичной.
- Выделить для каждого кафе отдельные посадочные зоны, расстояние между которыми будет не менее 1,5 метров. Между посетителями за разными столиками должно быть обеспечено такое же расстояние.
- Контролировать, чтобы на каждого посетителя фудкорта приходилось не менее 4 кв. м. При пороговой заполненности по этому показателю доступ на фудкорт будет приостанавливаться.
- Запретить развлекательные мероприятия на фудкортах, обеспечить постоянную подачу свежего воздуха с запретом на рециркуляцию внутри системы вентиляции.
- Установить у каждого кафе на фудкорте прозрачные защитные экраны. После каждого посетителя обрабатывать антисептиком столы и подносы.
Такое письмо от Минпромторга получил и комитет по промышленной политике Петербурга, пишет "Фонтанка.ру". По словам замглавы ведомства Александра Ситова, документ требует обсуждения с Роспотребнадзора. Так, в комитете не совсем понимают, как следить, чтобы фудкорты соблюдали правила, и что делаеть, если образовывается очередь на вход.
"Но если санитарное ведомство согласится с предложением Минпромторга, то комитет готов их также поддержать", - добавил Ситов.
Фудкорты в торговых центрах Петербурга полностью закрыты с 23 ноября. В городе большими темпами растет заражаемость коронавирусом, еще неделю назад регистрировалось по 2 тысячи новых случаев заболевания, в последние два дня – по три тысячи.