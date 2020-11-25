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11:57

"Проект" выпустил расследование о недвижимости предполагаемой знакомой Путина

фото ЗакС политика "Проект" выпустил расследование о недвижимости предполагаемой знакомой Путина

Издание "Проект" опубликовало расследование, посвященное недвижимости петербургской предпринимательницы Светланы Кривоногих, которая, как следует из текста, может быть близко знакома с президентом Владимиром Путиным. В материале также, с использованием нескольких источников, в том числе, открытых, излагается биография 45-летней женщины.

Как рассказывают собеседники "Проекта", в 1990-х годах, будучи студенткой ИНЖЭКОНа, девушка познакомилась с высокопоставленным петербургским чиновником. С приходом к власти Владимира Путина в 2000-м ее состояние стало стремительно расти: в собственность она получила элитное жилье на Каменном острове и стала одним из акционеров банка "Россия". Примечательно, что в то же время женщина зарегистрировала фирму "Релакс", специализирующуюся на развлекательной индустрии, и именно на эту фирму записана ее доля в банке. Утверждается, что в 2000-х Кривоногих стала также владеть долей акций горнолыжного курорта "Игора", где не раз останавливался Путин, а в 2010-х ей досталась доля акций культурного пространства "Ленинград центр" в Таврическом саду.

Часть расследования касается дочери Кривоногих. Изданию известно лишь то, что отчество ее - Владимировна, а фамилия изменена, но при этом подчеркивается внешнее сходство с главой российского государства.

"К такому же выводу пришел профессор Хассан Угайл — директор центра визуального анализа университета Брэдфорда, Великобритания. Проведенный им компьютерный анализ показал, что сходство Путина и младшей Кривоногих — 70,44%, при том, что сходство выше 75% означает, что на снимках — один и тот же человек", - говорится в тексте расследования.

Всего на сегодняшний день, как следует из подсчетов "Проекта", Кривоногих якобы принадлежит российской недвижимости, расположенной в двух столицах и в Сочи, примерно на 1,1 млрд рублей. Что же касается всего ее имущества и активов, то издание называет сумму в 7,7 млрд рублей. Президентский пресс-секретарь Дмитрий Песков, услышав в вопросе имя Светланы Кривоногих, дал понять, что не знает, о ком идет речь.

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