"Весна" создала петицию с требованием не отчислять из РУДН активиста Крисевича

Молодежное общественно-политическое движение "Весна" разместило на Change.org петицию, в которой ее авторы пытаются помешать планирующемуся отчислению активиста Павла Крисевича из Российского университета дружбы народов (РУДН). Накануне, 24 ноября, за эту дисциплинарную меру проголосовала специальная комиссия при вузе, отреагировав таким образом на протестный перфоманс Крисевича у стен ФСБ на Лубянке и последующий административный арест.

"Мы считаем, что проявление Павлом его гражданской позиции за пределами учебного процесса не может и не должно быть основанием для отчисления. Задача вузов — давать знания, а не дублировать правоохранительную систему. Поэтому мы требуем от ректора РУДН поступить по закону и не отчислять Павла Крисевича", - говорится в петиции.

Напомним, вечером 5 ноября студент в образе Иисуса Христа забрался на крест, вокруг которого горели дела политических заключенных. Акциониста задержали полицейские, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток.

Ректор РУДН Олег Ястребов объяснил поведение руководства вуза опасениями, что нечто подобное акции на Лубянской площади Крисевич может совершить и на территории его образовательного учреждения.