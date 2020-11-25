Суд отказался удовлетворить жалобу ФБК на бездействие ФСБ по ситуации с Навальным

Лефортовский суд Москвы отклонил жалобу юристов Фонда борьбы с коррупцией на отказ ФСБ возбуждать дело об отравлении политика Алексея Навального, передает "МБХ медиа" со ссылкой на юриста Владлена Лося.

Накануне суд вернул жалобу заявителям, не разгласив причины возврата. Вскоре юристы фонда сообщили, что в тот же день подали жалобу заново, исправив недочеты, и рассмотрение все же состоится.

Ранее ФСБ отказалась возбудить дело по ст. 355 УК РФ (разработка и накопление химического оружия). ФБК подавала заявление в службу после того, как эксперты ОЗХО пришли к выводу, что Навального отравили, вероятнее всего, новой версией яда "Новичок".

В конце августа Навальный впал в кому после того, как ему стало плохо в самолете Томск – Москва. Спустя три недели он пришел в себя в немецкой клинике "Шарите", куда его перевезли из больницы Омска. Сейчас он проходит восстановление в Германии.