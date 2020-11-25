Макаров рассказал, как проведет День матери

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров рассказал журналистам о своих планах на День матери, который в России празднуют 29 ноября.

- Мы всегда стремимся поздравить мам на своей избирательной территории, это самая главная задача. Я обязательно буду волонтерить, - поделился Макаров.

Он предложил присоединиться к своей акции всех депутатов Законодательного собрания и муниципальных образований.

- Такие дни заставляют задуматься. Воспитывать детей, внуков и правнуков нужно в уважении к женщине, любви к женщине: к маме, к бабушке, к соседке. Это самое святое, - добавил Макаров.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.