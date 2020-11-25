Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

13:09

Единороссы Центрального района решили исключить Войтановского из партии

фото ЗакС политика Единороссы Центрального района решили исключить Войтановского из партии

Политический совет отделения партии "Единая Россия" в Центральном районе Петербурга вечером 24 ноября принял решение исключить из партии главу МО "Лиговка-Ямская" Вадима Войтановского. Эту информацию ЗАКС.Ру подтвердил руководитель районного отделения ЕдРа, вице-спикер ЗакСа Сергей Соловьев.

По его словам, вопрос назревал давно. Соловьев напомнил, что Войтановский конфликтовал с однопартийцами из МО "Лиговка-Ямская", из-за чего те перестали посещать заседания местного совета.

Последней каплей для единороссов стала история с пенсионером, жителем муниципалитета "Лиговка-Ямская". Войтановскому вменили разосланный пресс-релиз, в котором он заявил, что один из депутатов местного совета подозревается в краже медалей ветерана. Глава МО даже объявил, что написал заявление в полицию, однако МВД не стало возбуждать уголовное дело. Позже районный политсовет партии установил, что указанный пенсионер участия в Великой Отечественной войне не принимал и медали из его дома не пропадали.

Войтановский от комментариев ЗАКС.Ру отказался. Он отметил только, что все его претензии к коллегам из муниципального совета обоснованы, а история с ветераном реальна.

Решение районного политсовета предварительное. Его должен подтвердить региональный исполнительный комитет, которым руководит спикер ЗакСа и лидер петербургских единороссов Вячеслав Макаров. По словам Соловьева, исполком примет решение до нового года.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:45 ЗакС разрешил переименовать муниципалитет в Купчино в честь Александра Невского

10:28 Захватившему детей в заложники жителю Колпино предъявили обвинение

9:26 Ректор РУДН об отчислении Крисевича: Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета?

24 ноября, 19:07 Шнуров оштрафовал Канделаки за незаданный Турчаку вопрос о нападении на Кашина

24 ноября, 18:31 Уфимский единоросс выиграл суд против "навальнистов" из-за ролика о протестах жителей аварийного дома

24 ноября, 17:51 The Insider: После ухода из Госдумы доходы экс-спортсменки Кабаевой в НМГ выросли в 70 раз

24 ноября, 17:50 СК возбудил дело о захвате детей в заложники в Колпино

24 ноября, 16:52 Взявший в заложники собственных детей житель Колпино сдался полиции

24 ноября, 16:26 Карельскому историку Дмитриеву вновь продлили арест

24 ноября, 15:49 Суд отказался переводить Израйлита в СИЗО из-под домашнего ареста

Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
14:53 Надзорные органы проверяют информацию о пересыпке реки Караста под Ломоносовом

14:18 В противовирусных целях автобусы в Ленобласти начали обрабатывать туманом

13:58 Муниципал: Вишневский и Резник выступили в поддержку мундепов, которых Беглов попросил лишить мандатов

13:57 Суд счел недействительным диплом главы архангельской Гордумы

13:45 Муниципал: ЗакС разрешил переименовать муниципалитет в Купчино в честь Александра Невского

13:40 Врио главы Дагестана заразился коронавирусом

13:30 Четыре корпуса "ковидария" в Ленэкспо откроют до конца года

13:11 В Петербурге окончательно приняли закон о запрете продажи веселящего газа подросткам

13:10 ЗакС окончательно утвердил территориальный фонд ОМС Петербурга на 2021 год

13:09 Муниципал: Единороссы Центрального района решили исключить Войтановского из партии

12:58 Петергофской церкви Серафима Саровского вернули исторический облик

12:43 Макаров рассказал, как проведет День матери

12:33 Макаров о Кутепове: Круглосуточно выслушивает предложения и стремится их реализовать

12:29 Суд отказался удовлетворить жалобу ФБК на бездействие ФСБ по ситуации с Навальным

12:20 "Весна" создала петицию с требованием не отчислять из РУДН активиста Крисевича

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru