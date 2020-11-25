В Петербурге окончательно приняли закон о запрете продажи веселящего газа подросткам

Законодательное собрание Петербурга 25 ноября приняло в третьем, окончательном чтении инициативу, запрещающую продавать закись азота (веселящий газ) несовершеннолетним.

Законопроект подготовила группа депутатов "Единой России": Юрий Бочков, Сергей Соловьев, Денис Четырбок и Алексей Цивилев.

Согласно тексту документа, за нарушение запрета будет грозить штраф: до 5 тысяч рублей для обычных граждан, до 20 тысяч рублей – для должностных лиц, до 50 тысяч рублей – для юридических лиц.

Закон отправился на подписание губернатором Александром Бегловым. Новое правило должно вступить в силу с 1 января 2021 года.

Сергей Еремеев

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