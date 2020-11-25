Четыре корпуса "ковидария" в Ленэкспо откроют до конца года

Обещанные ранее инфекционные корпуса госпиталя в "Ленэкспо" под номерами 1,2,3 и 8, которые позволят увеличить коечный фонд этого "ковидария" до 2,5 тысяч единиц, откроются до конца декабря, сообщает пресс-служба Смольного.

В настоящее время помещения, которые будут предназначены для тяжелых и средне-тяжелых пациентов, утепляют и модернизируют. В них также проводят кислород. По словам профильного вице-губернатора Олега Эргашева, работы ведутся практически без перерыва.

"Во вновь вводимых корпусах будут развернуты 1154 койки, в том числе 15 реанимационных коек с ИВЛ", - сообщил чиновник.

Корпуса 5 и 7 открылись для больных коронавирусом 12 октября, сегодня в них лежит свыше пятисот человек, тогда как доступных коек - 1295. В предыдущий раз территорию "Ленэкспо" временно переоборудовали под инфекционный госпиталь нынешней весной, на пике первой волны пандемии коронавируса.

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