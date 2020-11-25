ЗакС разрешил переименовать муниципалитет в Купчино в честь Александра Невского

Муниципальное образование № 75, расположенное на территории исторического района Купчино, с начала 2021 года будет называться МО "Александровский". Соответствующую инициативу городской парламент одобрил в первом чтении 25 ноября.

Законопроект о переименовании подготовили депутаты муниципального совета МО № 75. Они объяснили, что инициатива нужна для увековечения князя Александра Невского.

"С именем князя Александра Невского связана вся история муниципального округа N 75. В 1702 году в ходе Северной войны эта территория, ранее захваченная Швецией, вновь вошла в состав России и в 1711 году была передана строящемуся Александро-Невскому монастырю", - говорится в пояснительной записке к документу.

Глава МО № 75 Василий Коробко рассказал городскому парламенту, что при принятии решения о переименовании "основополагающим было мнение жителей". Отвечая на вопросы справедливоросса Алексея Ковалева, он сообщил, что социологический замер был произведён с помощью голосования в группе муниципалитета ВКонтакте. Позже Ковалев заявил, что опрос в соцсети не имеет никакого отношения к социологии.

Также Коробко признал, что решения топонимической комиссии по этому вопросу пока нет.

В поддержку идеи переименования выступили несколько депутатов-единороссов. В частности, Алексей Цивилев допустил, что назвать муниципалитет можно было и "Преображенским" в честь расположенного на его территории Преображенского кладбища.

Сергей Еремеев

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