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13:57

Суд счел недействительным диплом главы архангельской Гордумы

фото ЗакС политика Суд счел недействительным диплом главы архангельской Гордумы

Архангельский областной суд согласился с решением суда нижестоящего уровня, признавшего, что спикер Архангельской городской думы Валентина Сырова получила диплом о высшем образовании незаконным образом, передает местное издание 29.ru.

Основным аргументом в пользу этого решения служит то обстоятельство, что у женщины отсутствует аттестат о среднем школьном образовании и, следовательно, она не могла поступить в вуз. Тем не менее, на руках у нее имеется диплом ПГУ им. Ломоносова (САФУ), написанный по специальности "Менеджмент организации".

Сама председатель законодательного органа ранее выражала полную уверенность в своей правоте. Предыдущее заседание по делу Сыровой проходило в июле.

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