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15:59

Макаров вспомнил о протестах в США, войне на Балканах и развале СССР, заступаясь за силовиков

фото ЗакС политика Макаров вспомнил о протестах в США, войне на Балканах и развале СССР, заступаясь за силовиков

В петербургском парламенте 25 ноября развернулась дискуссия по вопросу об объявлении благодарности нескольким руководителям силовых ведомств.

В число отмеченных Заксобранием вошли, в частности, начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин и руководитель регионального управления Росгвардии Михаил Соболев. Кроме того, объявить благодарность решили бывшему председателю Госдумы, полномочному представителю президента России в контактной группе на Украине Борису Грызлову.

Беспартийный депутат Максим Резник возмутился решением наградить силовиков. Он вспомнил о скандальном разгоне согласованный первомайской демонстрации в 2019 году и сравнил нацгвардейцев с опричниками.

- Росгвардия занимается функциями опричнины. За что их благодарить? - спросил Резник. - Если мы так будем делать, завтра будет Белоруссия… Там идёт противостояние очевидное между основной массой населения и опричниками, которые их избивают.

Уроженец Узденского района Минской области единоросс Александр Ходосок выкрикнул с места, чтобы оппозиционер не лез в дела соседней республики.

- Депутат Ходосок, забыл вас спросить, куда мне лезть, - отреагировал Резник.

Позже слово взял спикер ЗакСа Вячеслав Макаров. Он заявил, что в Росгвардии служат великие люди, которые берегут свою родину. По мнению председателя парламента, россиянам стоит поклониться руководителю ведомства Виктору Золотову и его сотрудникам. Он добавил, что генералу Золотову тоже стоит выразить благодарность парламента.

Кроме того, спикер ЗакСа подчеркнул, что на законных митингах никого не задерживают. После этого Макаров сравнил действия российских и зарубежных силовиков:

- Я вам хочу напомнить о демократических странах. Вы видели, что происходит, когда незаконно, без разрешения выходят… Даже задуматься страшно, что будет в Соединённых Штатах, других европейских странах: Англии, Франции, могу перечислить другие страны ЕС. И что начинается? Там не просто начинается винтилово. Там не просто калечат, там убивают людей. А мы начинаем говорит: "вот нас задержали".

Позже спикер ЗакСа перешёл к вопросам историческим и геополитическим:

- Дай возможность - что останется от России-матушки? Что останется? Что мы получили в 1991 году? Домитинговались. Великое наше Отечество, любимое Отечество, великий Советский Союз разрушен… Когда демократическая страна - американцы - начинает Балканы пахать бомбами, не обращая внимания на мирных людей... Я был в Косово, возглавлял делегацию... Разрушенные храмы, изгнанный народ, который там жил тысячелетия. Вот, пожалуйста, получили. Вот от государства что осталось. Слава Богу за то, что в 1999 году Путин пришёл и за то, что сохранили Россию в этих условиях.

Против выражения благодарности ЗакСа силовикам проголосовали шесть депутатов. За - 37.

Сергей Еремеев


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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