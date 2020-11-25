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17:10

Защита Белых отозвала ходатайство о замене срока в колонии на принудительные работы

фото ЗакС политика Защита Белых отозвала ходатайство о замене срока в колонии на принудительные работы

Защита бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых отозвала ходатайство о замене оставшегося срока заключения в колонии на принудительные работы, передает ТАСС.

По словам адвоката, было решено отозвать ходатайство из-за "юридических вопросов", которые представители защиты хотят обдумать. Заседание по ходатайству в Скопинском районном суде Рязанской области было назначено на 26 ноября. При этом адвокат допустил, что в будущем представители Белых могут подать аналогичное ходатайство позднее.

Белых приговорен к восьми годам колонии строгого режима и штрафу более 48 млн рублей. Его признали виновным в получении взятки в 400 тысяч евро в обмен на покровительство двум кировским компаниям. В СИЗО Белых неоднократно жаловался на ухудшение здоровья, в том числе на давление, диабет, боли в спине.

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