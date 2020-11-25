Суд арестовал на два месяца колпинца, захватившего в заложники собственных детей

Суд в Петербурге постановил взять на два месяца под стражу 38-летнего жителя Колпино Дениса Бельтюкова, который накануне захватил в заложники шестерых детей в собственной квартире и угрожал их физически уничтожить. Его обвиняют по ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы с применением оружия в отношении несовершеннолетнего)

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, на слушании Бельтюков отрицал факт взятия заложников и выражал желание в дальнейшем жить совместной жизнью с женой и детьми. При этом следователь, в свою очередь, заявил о признании вины подсудимым. В качестве меры пресечения фигурант уголовного дела просил назначить ему домашний арест.

"Это было помешательство, таблетки, которые мне выписали, нельзя было принимать с алкоголем", - приводятся слова арестанта на суде.

Накануне, после многочасовых переговоров с силовиками, женой и психологов запершийся в квартире Бельтюков решил сдаться. Все шестеро детей остались живы.