Полицейские в Москве задержали трех участников пикетов против домашнего насилия, передает "МБХ медиа".

Среди задержанных – активистка "Левого социалистического действия" Ольга Сонина, девушка по имени Мария и молодой человек, имя которого не называется. Полицейские проверили у участников пикетов документы, а после этого заявили, что акция не согласована, и начали задерживать активистов.

Пикеты против домашнего насилия проводят активисты "СоцФем Альтернативы", "Дочерей Сиф" и других организаций. Такая же акция проходит и в Петербурге у Гостиного двора, о задержаниях пока не сообщается.