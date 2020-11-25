Более 900 студентов медвузов и колледжей Петербурга работают с коронавирусными пациентами

Губернатор Петербурга Александр Беглов на заседании рабочей группы по противодействию распространению коронавируса заявил, что к работе с зараженными инфекцией пациентами активно привлекаются ординаторы, студенты медвузов и учащиеся выпускных курсов колледжей.

По данным Смольного, в стационарах в качестве младшего и среднего персонала работают 490 студентов медицинских вузов и 423 студента учреждений среднего профобразования. Практику в поликлиниках проходят 1468 учащихся медицинских колледжей: они работают в колл-центрах, в регистратурах, принимают вызовы, по телефону контролируют пациентов, которые лечатся на дому, сообщают о результатах тестов.

Всего на 25 ноября в поликлиниках с коронавирусными пациентами работают 9 538 сотрудников, из которых врачей 5 370. В стационарах трудятся около 15 тысячи медработников, на скорой помощи работают 6 560 человек. В Смольном заявили, что задействованные в работе с коронавирусными пациентами медики прошли обучение по дополнительной программе.

В последнюю неделю заражаемость коронавирусом в Петербурге резко выросла. Каждый день регистрировалось по 2 тысячи новых случаев заболевания, в последние два дня – свыше 3 тысяч в сутки. По данным штаба, прямо сейчас коронавирусом болеют 40,4 тысяч петербуржцев.

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