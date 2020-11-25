Активисты развесили изображения Серова в образе Ждуна на проблемных объектах

Активисты движения "Молодой Петербург" развесили в Купчино изображения известного вымышленного персонажа Ждуна с приделанной к его туловищу головой начальника Фрунзенского района Константина Серова. Таким образом они "пометили" наиболее проблемные, с их точки зрения, объекты окружающей городской среды на вверенной чиновнику территории. Участники акции считают, что Серов проявляет бездействие, поскольку жителей по-прежнему беспокоят разбитые дороги, неубранный мусор, брошенные гаражи и торговые точки.

Отметим, что похожая по смыслу акция в этот же день, 25 ноября, прошла в соседнем с Купчино районе - Шушарах. Руководству города напомнили о нерешенных проблемах, в первую очередь, связанных с благоустройством, сделав целый "колумбарий надежд" из бетонных блоков и сформулировав свои претензии предметно.

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