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19:49

Активисты развесили изображения Серова в образе Ждуна на проблемных объектах

фото ЗакС политика Активисты развесили изображения Серова в образе Ждуна на проблемных объектах

Активисты движения "Молодой Петербург" развесили в Купчино изображения известного вымышленного персонажа Ждуна с приделанной к его туловищу головой начальника Фрунзенского района Константина Серова. Таким образом они "пометили" наиболее проблемные, с их точки зрения, объекты окружающей городской среды на вверенной чиновнику территории. Участники акции считают, что Серов проявляет бездействие, поскольку жителей по-прежнему беспокоят разбитые дороги, неубранный мусор, брошенные гаражи и торговые точки.

Отметим, что похожая по смыслу акция в этот же день, 25 ноября, прошла в соседнем с Купчино районе - Шушарах. Руководству города напомнили о нерешенных проблемах, в первую очередь, связанных с благоустройством, сделав целый "колумбарий надежд" из бетонных блоков и сформулировав свои претензии предметно.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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