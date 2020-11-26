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9:27

Собянин продлил действие установленных антивирусных мер до 15 января

фото ЗакС политика Собянин продлил действие установленных антивирусных мер до 15 января

Столичный мэр Сергей Собянин пролонгировал до 15 января 2021 года действие ограничительных мер, введённых ранее в Москве на фоне осложнения эпидемиологической обстановки. О нововведении управленец отчитался у себя в блоге.

"Ситуация с распространением COVID-19 остается напряженной. Система здравоохранения по-прежнему работает с очень большой нагрузкой", - сетует чиновник.

Опираясь на аргументы специалистов, Собянин известил, что необходимость вводить дополнительные антивирусные меры на сегодняшний день отсутствует.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома. Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала. Будут  закрыты городские досуговые учреждения для детей", - заключил мэр.

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