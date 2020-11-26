Ректора якутского вуза задержали за платное обучение несуществующих студентов

В руки к якутским правоохранителям попался ректор Арктического агротехнологического университета (АГАТУ) Иван Слепцов: глава вуза подозревается в крупном денежном мошенничестве, информирует ТАСС.

Как полагают следователи, в течение последних пяти лет в университет поступали государственные дотации на сумму более 250 млн рублей для обучения 136 несуществующих студентов.

"Фактически указанные студенты в университет не поступали, обучение в нем не проходили, выделенные из федерального бюджета денежные средства расходовались на иные цели", - сообщает прокуратура Якутии.

Постфактум проведенной проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями. Слепцов задержан.