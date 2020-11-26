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10:41

Facebook погасил штраф в 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

фото ЗакС политика Facebook погасил штраф в 4 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей

Facebook полностью оплатил штраф в 4 млн рублей, предписанный компании из-за отказа соцсети перенести в Россию серверы с данными российских пользователей, уведомляет ТАСС.

Ранее российские власти передумали давать отсрочку Facebook и Twitter для выполнения требования об обязательной локализации серверов на территории РФ. Компаниям обещали предоставить отсрочку до 30 октября 2022 года, однако правительство одобрило Общенациональный план действий, согласно которому указанную отсрочку предлагается ввести только для серверов, на которых хранятся персональные данные граждан страны, и другой инфраструктуры, входящих в комплекс автоматизированной информационной системы обеспечения воздушных перевозок (АИС ОВП), то есть на системы бронирования авиабилетов.

Добавим также, государственные регуляторы пытаются добиться желаемого от руководства Twitter и Facebook не впервые. В прошлом году за отказ локализовать данные россиян компаниям грозили полной блокировкой в РФ. Тогда оба сервиса отделались значительно меньшим наказанием, принужденные к штрафам по 3 тысячи рублей каждый.

В 2016 году за нежелание поступать аналогичным образом с данными отечественных интернет-пользователей по требованию Роскомнадзора была заблокирована соцсеть LinkedIn.

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