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11:05

Высоцкий и Авдеев "приняли к сведению" просьбу не поддерживать муниципальную реформу

фото ЗакС политика Высоцкий и Авдеев "приняли к сведению" просьбу не поддерживать муниципальную реформу

Депутаты Заксобрания Петербурга Игорь Высоцкий и Юрий Авдеев ответили на обращения группы мундепов и активистов МО № 54, попросивших их высказаться о готовящейся муниципальной реформе. Парламентариям-единороссам предложили публично выразить перед избирателями свое мнение о новых принципах формирования доходов местных бюджетов.

Ответ каждого депутата занял по два предложения. Они написали, что ознакомились с текстом письма муниципалов. 

"Информация, изложенная в обращении, принята во внимание и использована в работе", - продолжил Авдеев.

Примерно также ответил и Высоцкий:

"Ваша позиция относительно реформы принципов формирования муниципальных бюджетов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов ясна и принята к сведению".

По словам одного из авторов обращений Алексея Филиппова, ответ от Высоцкого пришел 18 ноября, а от Авдеева - 25 ноября. 

На заседании ЗакСа 25 ноября был окончательно утвержден бюджет Петербурга на 2021 год, в который, в том числе, заложили новые принципы формирования доходов муниципалов. Голосовать по этому документу в поименном режиме фракция "Единая Россия" отказалась.

С 2021 года доходы муниципалитетов будут формироваться за счет доли процента от НДФЛ, а также дотаций из Смольного. От части дотаций можно отказаться в пользу дополнительного процента дохода от НДФЛ. Ранее местные бюджеты пополнялись также за счет налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, налога в связи с патентной системой налогообложения и единого налога на вмененный доход, а также административных штрафов. 

Многие оппозиционные депутаты расценили планы Смольного как намерение встроить органы местного самоуправления во властную вертикаль. В конце октября они начали кампанию против реформы местного бюджетирования. Мундепы писали коллективные обращения в Смольный и ЗакС с просьбой отложить проведения реформы и обсудить ее с муниципалами или хотя бы сделать так, чтобы доля собственных доходов в местных бюджетов превышала объемы субсидий из городской казны.


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