Челябинский политик отказался от иска к Навальному из-за попадания в список "Умного голосования"

Кандидат в Законодательное собрание Челябинской области Константин Киреев отозвал иск, поданный к Алексею Навальному, из-за попадания его фамилии в перечень "Умного голосования", информирует "МБХ медиа" со ссылкой на Люблинский суд Москвы.

В пресс-службе инстанции причину, по которой было отозвано заявление, не назвали, сообщив, что это "право истца".

Киреев обратился в столичный Люблинский суд с требованием исключить его имя из списка "Умного голосования" и компенсации в 1 млн рублей. После того, как стало известно об отравлении оппозиционера, политик отказался от материальных претензий, однако сам иск не отозвал.

Как считает Киреев, попадание в число кандидатов, представленных в списке "Умного голосования", могло бы помешать ему на выборах в челябинское Заксобрание.