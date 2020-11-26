После вмешательства Ковалева исторические дома отремонтируют за счет фонда капремонта

Благодаря обращению петербургского справедливоросса Алексея Ковалева в прокуратуру расходы на ремонт Жилого дома Академии наук на Васильевском острове примет на себя фонд капитального ремонта, а не КГИОП, как того хотел Жилищный комитет. Депутат считает, что добился полезного для города прецедента и что теперь страдающий от недофинансирования профильный комитет избавится от необходимости обеспечивать ремонт всех жилых домов, представляющих собой культурно-историческую ценность. Всего их насчитывается 255, и в течение ближайшего десятилетия они требуют реставрационных работ, оцениваемых в 17,05 млрд рублей.

Ситуация с Жилым домом Академии наук была такова, что Жилищный комитет исключил его из своего плана капремонта, причем безосновательно: для этого, как минимум, не провели собрание собственников. Таким же образом исключили из программы еще десятки нуждающихся в реставрации старинных домов. Учитывая, что работы на этих объектах не входили и в краткосрочные планы КГИОП, в итоге дома еще на один год остались в неудовлетворительном состоянии.

"Позиция городской прокуратуры поможет восстановлению по линии Жилищного комитата сроков ремонта еще десятков исторических зданий, "зависших" с 2019 года в связи с "перетаскиванием" бюджетных средств из программы в программу. Необходимо строго придерживаться этой линии для исключения реставрационной бесхозности памятников архитектуры, которые составляют исторический облик Санкт-Петербурга", - отметил Ковалев.

Нынешней осенью выяснилось также, что КГИОП при его нынешнем бюджете и при условии работы "в одиночку" отремонтирует фасады всех нуждающихся в этом старинных домов не раньше, чем через сто лет.

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