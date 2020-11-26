"Яблоко" насчитало 24 региона, где под его давлением сняли митинговые ограничения

Руководство "Яблока" отмечает год с момента подачи своих жалоб в прокуратуры 43 регионов на местное правоприменение законодательства о митингах и иных публичных мероприятий. За это время, подвели итоги в партии, на 24 федеральных территориях, включая Петербург, сняли ограничения на проведение уличных акций, входящие в противоречие с позицией Конституционного суда. Речь идет об ограничениях на пикетирование вблизи государственных учреждений.

"Мы загнали региональные власти в юридический тупик. Они много лет всеми способами ограничивают свободу собраний, свободу публичного выражения гражданами своей политической позиции. Возражать против решения Конституционного суда они попросту побоялись", - считает председатель "Яблока" Николай Рыбаков.

По его мнению, суровость законов озлобляет людей, и, когда граждане выйдут на улицу в большом количестве, это ее нивелирует.

За год поправки в законодательство о митингах приняли в Архангельской, Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Кемеровской, Курганской, Магаданской, Новгородской, Орловской, Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской областях, республиках Башкирия, Коми, Северная Осетия, Татарстан, Чувашия, Краснодарском крае, Петербурге и ЯНАО.