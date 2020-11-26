Власти Коми отменили новогоднюю ёлку для одарённых детей

Власти Коми приняли решение отменить ежегодную новогоднюю ёлку главы республики, традиционно проводимую в Сыктывкаре для одарённых детей, извещает пресс-служба правительства региона. Соответствующее решение принял республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

На ёлке обычно собираются от 300 до 500 победителей соревнований, олимпиад и конкурсов.

В этом году праздник не состоится из-за сложной эпидемиологической обстановки в регионе, вызванной распространением COVID-19.

"При этом одарённые дети не останутся без внимания, по поручению главы республики Владимира Уйба их обязательно поздравят на местах и вручат подарки", - уточнили в правительстве Коми.

По состоянию на 26 ноября в республике зафиксировано свыше 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, излечились при этом более 15 тысяч местных жителей, погибли 337.