Лукашенко готов вместе с Россией противостоять "претензиям США на господство"

На встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым президент Белоруссии Александр Лукашенко порассуждал о геополитике и общих интересах двух стран на международной арене. По словам Лукашенко, Россия может рассчитывать на его помощь. Нужна она, по его мнению, для того, чтобы как-то противостоять Америке.

"Вызовов очень много, вы их знаете в современном мире. И вы должны знать, что мы всегда готовы пройти свой путь, если Россия пожелает того, рядом с Россией, преодолевая эти проблемы – начиная от пандемии и заканчивая разного рода претензиями, прежде всего, Соединенных Штатов Америки, на единоличное господство", - цитирует его РИА "Новости".

В свою очередь Лавров выразил уверенность в том, что обобщенно понимаемый Запад демонстрирует некую враждебность по отношению к обеим славянским странам, но при этом, подчеркнул глава российского МИД, "у нас есть Союзное государство, нам есть чем защищать себя, как отстоять свою независимость".

Отметим, что вторая половина 2020 года для Лукашенко складывается не самым спокойным образом. В преддверии президентских выборов он обвинял Россию в попытках повлиять на внутриполитическую ситуацию. Однако, победив в очередной раз с неправдоподобно высоким результатом, Лукашенко столкнулся с массовыми акциями протеста, после чего он сменил тон в отношении России и попросил финансовую помощь в размере 1,5 млрд долларов. Политический кризис в Белоруссии продолжается.