18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:27

Жириновский потребовал перевода Фургала из СИЗО в больницу

фото ЗакС политика Жириновский потребовал перевода Фургала из СИЗО в больницу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский счел, что ухудшившееся состояние здоровья его однопартийца, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося под следствием, заслуживает перевода в условия стационара. Фрагмент речи приводит Telegram-канал политика.

"Жителям Хабаровского края не хотите пойти навстречу. Почему суд над Фургалом не провести там? У него обнаружили болезнь легких, так окажите медпомощь. Для всех преступников есть больницы, даже Навального вывезли за границу на лечение. А губернатора Фургала из тюремной камеры не выпускают, чтобы он там умер", - заявил он с трибуны Государственной думы.

Жириновский напомнил, что даже при монархическом строе в дореволюционной России депутаты пользовались правом посещения любой тюрьмы, тогда как он и его соратники не могут попасть на встречу с Фургалом начиная с лета.

В СИЗО у арестанта обнаружили заболевание легких. Несмотря на это, накануне ему продилил арест до марта следующего года. Фургала задержали в июле по делу об организации убийств и сразу же вывезли в Москву. Это спровоцировало самые массовые волнения в Хабаровске за последние десятилетия. Спустя четыре месяца местные жители продолжают требовать справедливости в отношении избранного ими губернатора.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

25 ноября, 17:47 Фургала оставили под арестом до марта 2021 года

23 ноября, 11:50 Дегтярев решил не тратить 33 млн рублей на свою охрану

23 ноября, 11:25 Участвовавшего в шествии в поддержку Фургала хабаровчанина арестовали на 10 суток

23 ноября, 9:41 17 хабаровских депутатов ЛДПР вышли из партии, протестуя против политики Дегтярёва

13 ноября, 14:59 В Хабаровске после суда задержаны журналисты и участники протестов в поддержку Фургала

10 ноября, 14:21 Во Владивостоке задержаны собиравшие подписи водитель "Фургаломобиля" и местный активист

9 ноября, 17:46 "Я разучился шутить": Сергею Фургалу вновь отказывают в получении писем

7 ноября, 11:26 Суд арестовал земельный участок и дом Фургала в Подмосковье

5 ноября, 13:35 Хабаровчанина арестовали на 20 суток за участие в протестах в поддержку Фургала

3 ноября, 17:21 Хабаровчане впервые за 116 дней не вышли поддержать арестованного Фургала


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:22 Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря

16:22 Администрацию Фрунзенского района обвинили в нарушениях на 306 млн рублей

15:57 "Это золотой фонд": Макаров поздравил многодетные семьи с Днем матери

15:31 Главой Горизбиркома выбрали Чечину

15:28 Из-за подтопления сквера в Пушкинском районе жители ждут бесплатного катка

14:53 В ряде районов Ленобласти отменят новогодние гуляния

14:28 Володин сообщил о 21 госпитализированном с COVID-19 депутате Госдумы

13:56 "Мемориал" вновь оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента на книгах о ГУЛАГе

13:52 У входа в Мариинский дворец активист "похоронил" малый бизнес

13:30 Forbes: Каждый десятый пользователь рунета боится преследований из-за шуток о политике

13:27 Жириновский потребовал перевода Фургала из СИЗО в больницу

12:59 Лукашенко готов вместе с Россией противостоять "претензиям США на господство"

12:56 Власти Коми отменили новогоднюю ёлку для одарённых детей

12:31 Znak: Думский единоросс Крашенинников получит от Путина орден за работу над поправками к Конституции

12:25 "Яблоко" насчитало 24 региона, где под его давлением сняли митинговые ограничения

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru