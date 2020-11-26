Жириновский потребовал перевода Фургала из СИЗО в больницу

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский счел, что ухудшившееся состояние здоровья его однопартийца, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, находящегося под следствием, заслуживает перевода в условия стационара. Фрагмент речи приводит Telegram-канал политика.

"Жителям Хабаровского края не хотите пойти навстречу. Почему суд над Фургалом не провести там? У него обнаружили болезнь легких, так окажите медпомощь. Для всех преступников есть больницы, даже Навального вывезли за границу на лечение. А губернатора Фургала из тюремной камеры не выпускают, чтобы он там умер", - заявил он с трибуны Государственной думы.

Жириновский напомнил, что даже при монархическом строе в дореволюционной России депутаты пользовались правом посещения любой тюрьмы, тогда как он и его соратники не могут попасть на встречу с Фургалом начиная с лета.

В СИЗО у арестанта обнаружили заболевание легких. Несмотря на это, накануне ему продилил арест до марта следующего года. Фургала задержали в июле по делу об организации убийств и сразу же вывезли в Москву. Это спровоцировало самые массовые волнения в Хабаровске за последние десятилетия. Спустя четыре месяца местные жители продолжают требовать справедливости в отношении избранного ими губернатора.