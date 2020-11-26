Forbes: Каждый десятый пользователь рунета боится преследований из-за шуток о политике

Каждый 10-й активный пользователь российского сегмента интернета беспокоится, что может привлечь внимание правоохранителей из-за шуток о политике, делится Forbes, ссылаясь на проведенный компанией ESET опрос.

75% респондентов заявили о том, что стараются обходить стороной политический юмор. На риск готовы лишь молодые люди, однако они всё равно стараются пользоваться приватными каналами коммуникации.

Forbes указывает, что результаты опроса отличаются в разных регионах. К примеру, самыми закрытыми в плане политического юмора являются пользователи рунета из Хабаровского края: лишь 13% опрошенных не опасаются преследования за свои остроты.

Из всей России не ограничивают себя в политических шутках жители Екатеринбурга и Казани. В Екатеринбурге 37% не боятся публичности, в столице Татарстана - 30%. И там, и там лишь 3% стараются держать рот на замке.

В Москве внимания правоохранительных органов опасаются 13% респондентов, обратного мнения придерживаются 63% участников опроса.