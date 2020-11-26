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13:56

"Мемориал" вновь оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента на книгах о ГУЛАГе

фото ЗакС политика "Мемориал" вновь оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента на книгах о ГУЛАГе

Столичный Тверской суд в очередной раз оштрафовал правозащитный центр "Мемориал" на полмиллиона рублей за нарушение закона об иностранных агентах (часть 2 статьи 19.34 КоАП), передает "МБХ медиа".

На сей раз дело касается отсутствия соответствующей маркировки на книгах и других печатных материалах, которые организация представляла на проходившей в "Манеже" Международной книжной ярмарке. Издания не угодили сотрудникам прокуратуры, которые изучив стенд "Мемориала" и представленную там продукцию, решили возбудить дело.

Речь идет, в частности, о книгах "Папины письма. Письма отцов из ГУЛАГа детям", "Творчество и быт ГУЛАГа", "Путь в один конец. Дневник Д. Бергмана", "Место памяти Сандармох", нескольких брошюрах, а также настольной игре по советской истории.

На "Мемориал" уже составлено 28 административных протоколов из-за отсутствия маркировки на сайтах организации. В общей сложности центр и его руководители уже оштрафованы на 5,3 млн рублей.

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