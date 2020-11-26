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14:53

В ряде районов Ленобласти отменят новогодние гуляния

фото ЗакС политика В ряде районов Ленобласти отменят новогодние гуляния

Руководство Ленинградской области приняло решение установить дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19, известил региональный глава Александр Дрозденко.

Так, в красной" и "жёлтой" зонах, где зафиксировано наибольшее количество случаев заражения, будут запрещены новогодние гуляния.

"Я, как руководитель штаба, склоняюсь к мысли, что мы введём ограничения по проведению новогодних мероприятий и, скорее всего, по их отмене", - цитирует Дрозденко ТАСС.

Вводимые меры при этом не затронут новогодних праздников в детских садах.

Правительству Ленобласти поручено собрать предложения по обозначенному вопросу до середины дня 27 ноября. Ожидается, что решение по ограничениям примут в этот же день.

Добавим также, 24 ноября в Смольном обсудили, как справлять новогодние праздники в условиях эпидемиологических ограничений и растущих показателей по заражению COVID-19. Подробнее о том, к чему пришли городские власти, - в материале ЗАКС.Ру.

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