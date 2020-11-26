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15:28

Из-за подтопления сквера в Пушкинском районе жители ждут бесплатного катка

фото ЗакС политика Из-за подтопления сквера в Пушкинском районе жители ждут бесплатного катка

Жители поселка Детскосельский, примыкающего к Пушкину, в шуточной форме сообщили о подтоплении улиц и газонов. Основную часть воды принял на себя безымянный сквер на пересечении Колпинского шоссе и Центральной улицы.

"В Детскосельском появился бесплатный бассейн и каток, и никакого абонемента не нужно", - пишут жители в паблике "Петербургский гражданин".

Официальные лица объясняют им происходящее тем, что в свое время была повреждена дренажная система местного фитнес-клуба. При этом никаких работ по благоустройству, согласно составленным адресным программам на 2021 и 2022 годы, чиновники здесь вести не планируют. А значит, полагают жители, зима обещает быть интересной.

"Наш посёлок теперь может претендовать на проведение олимпийских игр по плаванию или фигурному катанию", - пессимистично заключают авторы поста, "благодаря" губернатора Александра Беглова.

Фото: "Петербургский гражданин" / ВКонтакте


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