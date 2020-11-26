18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:31

Главой Горизбиркома выбрали Чечину

фото ЗакС политика Главой Горизбиркома выбрали Чечину

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии 26 ноября провели тайное голосование по выбору своего председателя. Кандидатом на эту должность была Наталья Чечина, глава администрации Курортного района.

Ранее, 25 ноября, ее на этот пост рекомендовала Центральная избирательная комиссия. Зампред ЦИК Николай Булаев выступил на заседании Горизбиркома 26 ноября и отметил, что Чечину комиссия выдвигает "осознанно". Он выразил надежду, что члены Горизбиркома поддержал предложенную кандидатуру. 

За нее проголосовало 13 из 14 членов Горизбиркома. Против был только один член ГИК. 

После утверждения итогов голосования Чечина поблагодарила коллег "за такое высокое доверие". По ее словам, она надеется на то, что комиссия будет работать в соответствии с законом. 

В состав Горизбиркома Чечину рекомендовала Центральная избирательная комиссия. Утвердил это решение губернатор Петербурга Александр Беглов 23 ноября. 


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
16:22 Госдума отклонила законопроект ЛДПР о выходном 31 декабря

16:22 Администрацию Фрунзенского района обвинили в нарушениях на 306 млн рублей

15:57 "Это золотой фонд": Макаров поздравил многодетные семьи с Днем матери

15:31 Главой Горизбиркома выбрали Чечину

15:28 Из-за подтопления сквера в Пушкинском районе жители ждут бесплатного катка

14:53 В ряде районов Ленобласти отменят новогодние гуляния

14:28 Володин сообщил о 21 госпитализированном с COVID-19 депутате Госдумы

13:56 "Мемориал" вновь оштрафовали из-за отсутствия маркировки иноагента на книгах о ГУЛАГе

13:52 У входа в Мариинский дворец активист "похоронил" малый бизнес

13:30 Forbes: Каждый десятый пользователь рунета боится преследований из-за шуток о политике

13:27 Жириновский потребовал перевода Фургала из СИЗО в больницу

12:59 Лукашенко готов вместе с Россией противостоять "претензиям США на господство"

12:56 Власти Коми отменили новогоднюю ёлку для одарённых детей

12:31 Znak: Думский единоросс Крашенинников получит от Путина орден за работу над поправками к Конституции

12:25 "Яблоко" насчитало 24 региона, где под его давлением сняли митинговые ограничения

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru