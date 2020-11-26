Главой Горизбиркома выбрали Чечину

Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии 26 ноября провели тайное голосование по выбору своего председателя. Кандидатом на эту должность была Наталья Чечина, глава администрации Курортного района.

Ранее, 25 ноября, ее на этот пост рекомендовала Центральная избирательная комиссия. Зампред ЦИК Николай Булаев выступил на заседании Горизбиркома 26 ноября и отметил, что Чечину комиссия выдвигает "осознанно". Он выразил надежду, что члены Горизбиркома поддержал предложенную кандидатуру.

За нее проголосовало 13 из 14 членов Горизбиркома. Против был только один член ГИК.

После утверждения итогов голосования Чечина поблагодарила коллег "за такое высокое доверие". По ее словам, она надеется на то, что комиссия будет работать в соответствии с законом.

В состав Горизбиркома Чечину рекомендовала Центральная избирательная комиссия. Утвердил это решение губернатор Петербурга Александр Беглов 23 ноября.

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