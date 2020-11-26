"Это золотой фонд": Макаров поздравил многодетные семьи с Днем матери

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров обратился с благодарностями и добрыми пожеланиями к петербургским матерям по случаю наступающего и отмечаемого по всей стране Дня матери. Он отметил, что для каждого этот день связан с самым близким на свете человеком, и вручил подарки многодетным семьям, живущим в Петроградском и Приморском районах.

"Наша сердечная забота о мамах должна проявляться не только в преддверии праздника, но ежедневно и ежечасно. В Петербурге живет более 43 тысяч многодетных матерей. Это золотой фонд нашего города, и они никогда не должны оставаться наедине со своими проблемами", - цитирует единоросса пресс-служба парламента.

Власть на любом ее "этаже", уверен депутат, должна заботиться о достойном уровне жизни многодетных семей. В 2020 году пандемия усложнила жизнь всем гражданам, отметил он, но именно такие семьи получают волонтерскую помощь в приоритетном порядке.

фото: пресс-служба Законодательного собрания

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