Администрацию Фрунзенского района обвинили в нарушениях на 306 млн рублей

Контрольно-счетная палата Петербурга отчиталась о своей проверке работы администрации Фрунзенского района за последние 2,5 года. По мнению представителей контролирующего органа, чиновники могли просить из бюджета завышенные суммы на содержание народных дружин, устанавливали слишком высокие цены при проведении госзакупок и неэффективно боролись со свалками.

КСП заявила о 778 финансовых нарушениях деятельности администрации Фрунзенского района на общую сумму 306,2 млн рублей. Проверка контролирующего органа длилась с марта по август. Изучалась активность администрации в 2018-2019 годах и первом полугодии 2020 года. Основные претензии контролирующего органа связаны с ненадлежащим управлением государственной собственностью, нарушениями при формировании и исполнении бюджета и нецелевым использованием средств казны.

КСП установила, что администрация неправомерно сдала в аренду, безвозмездное пользование или доверительное управление 29 объектов. Два из них - структурным подразделениям ГКУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг", еще 27 - коммерческим организациям, управляющим жилищным фондом Фрунзенского района.

"В результате предоставления имущества Санкт-Петербурга коммерческим организациям не на условиях аренды, в бюджет Санкт-Петербурга не поступили возможные дополнительные доходы в общей сумме 113 миллионов 801,8 тысяч рублей", - говорится в заключении КСП.

Утверждается, что при подготовке проектов бюджета Петербурга на 2018, 2019 и 2020 годы могли завышаться потребности района на материально-техническое обеспечение народных дружин. КСП пришла к выводу, что в соответствующие статьи расходов включали оплату коммунальных услуг, хотя необходимости в этом не было. На "коммуналку" запросили в общей сумме 2,211 млн рублей, что составляет 91,3% от общего финансирования народных дружин. В 2020 году на 12,6 тысяч рублей, как считают в КСП, была завышена стоимость планируемых к приобретению 44 сигнальных жилетов, установил контролирующий орган.

КСП в своем отчете отметила, что администрация Фрунзенского района при проведении нескольких конкурсов по закупкам могла завысить начальную цену контрактов. Общая сумма завышения составила 54,7 млн рублей, говорится в отчете. В эту сумму входят 82,9 тысяч рублей, которые, как утверждается в заключении, бюджет потерял из-за конкурсов на установку, замену и ввод счетчиков холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях, принадлежащих Петербургу. Таких случаев выявлено 44.

"Владея информацией об отсутствии возможности выполнения указанных работ, они повторно были включены в Адресную программу по установке индивидуальных приборов учета холодного и горячего водоснабжения в жилых помещениях государственного жилого фонда и предусмотрены государственным контрактом, заключенным в 2019 году", - отметили в КСП.

В отчете говорится, что бюджет потерял 491,8 тысяч рублей из-за включения в Адресную программу по санитарному содержанию территории общего пользования участков, за содержание которых отвечает комитет по благоустройству. Организаторы проверки пришли к выводу, что на 17 млн рублей администрация якобы не оказала услуг по празднованию Дня города, Дня России, Дня знаний, Дня Учителя и Нового Года в 2019 году.

За неполные три года обнаружено 13 случаев нецелевого использования бюджетных средств районной администрацией и подведомственному ей ГКУ ЖА. Общая сумма нецелевых расходов составила 3,9 млн рублей. Еще 29,5 млн, израсходованных районом, КСП отнесла к неэффективному использованию бюджетных средств. Основная часть этой суммы - 28,7 млн - оплата администрацией услуг по мониторингу и проведению мероприятий по пресечению новых несанкционированных свалок. В отчете говорится, что затраты не исключили "возможность образования несанкционированных свалок отходов на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга" и не обеспечили "возмещение услуг по по их ликвидации виновными лицами".

Кроме того, у КСП есть претензии к ведению бухгалтерского учета и представлению бухгалтерской отчетности администрацией, а также к подведомственным ей организациям, неправомерные действия которых были установлены в том числе и Арбитражным судом и привели к потере 954,4 тысяч рублей из бюджета.

По итогу проверки был составлен административный протокол по статье 15.15.15 КоАП (нарушение порядка формирования государственного заказа).

Напомним, с февраля 2019 года администрацией Фрунзенского района руководит Константин Серов, который ранее работал вице-губернатором и советником губернатора Петербурга. До него районом руководил Валерий Сапожников.

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