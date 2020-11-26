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16:27

Предприятие в Понтонном обязали снизить выброс вредных веществ

фото ЗакС политика Предприятие в Понтонном обязали снизить выброс вредных веществ

Росприроднадзор потребовал от администрации деревообрабатывающей компании "Свеза Усть-Ижора" в Понтонном до 23 февраля следующего года устранить нарушения, которые вредят окружающей среде, сообщила пресс-служба ведомства.

Как минимум с октября граждане жалуются на едкие выбросы в атмосферу и черный дым, оставляющий копоть на различных поверхностях. В самом предприятии это сочли разовым недоразумением, вызванным запуском мини-ТЭЦ. Однако неблагоприятная экологическая ситуация стала повседневностью.

"В ходе надзорных мероприятий установлено, что предприятием не разработан план и не проводятся мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух при наступлении неблагоприятных метеоусловий", - говорится в сообщении ведомства.

Проверка установила, что контроль за выбросами был слабым, при этом замеры воздуха на территории предприятия показали, что концентрация загрязняющих веществ укладывается в диапазон допустимых значений.

"Руководство компании "Свеза" ознакомилось с результатами проверки и уже начало работу по устранению замечаний в документах. В целом, на комбинате уделяют пристальное внимание вопросам экологии. Так, в 2019 г. введен в эксплуатацию новый комплекс очистных сооружений, который обеспечивает возможность сбора и очистки воды из бассейнов гидротермообработки сырья. Кроме того, в 2021 г. запланирована разработка проекта полной модернизации системы водоотведения комбината со строительством новых очистных сооружений", - рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе предприятия.

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