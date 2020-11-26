Обрушение крыши на "Красном треугольнике" привело к прокурорской проверке Петербургская прокуратура занялась изучением обстоятельств обрушения крыши на территории бывшего завода "Красный треугольник" в Кировском районе. О происшествии сигнализировали в социальных сетях накануне, 25 ноября. "Прокуратура даст оценку действиям собственника на предмет соблюдения требований федерального законодательства об охране объектов культурного наследия и обеспечении сохранности государственного имущества", - гласит сообщение. По мнению градозащитников, обративших внимание на инцидент, обрушение могли спровоцировать люди, спиливавшие конструкции здания для сдачи их в металлолом. Корпус, оставшийся без крыши, представляет собой историческое здание, построенное в 1860-е годы. Фото: ВКонтакте /.."Красный Треугольник".. |17+| Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен