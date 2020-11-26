Координатор штаба Навального в Белгороде стал фигурантом дела о клевете из-за ролика про главу УФСИН

В отношении начальника штаба Алексея Навального в Беглороде Максима Климова возбудили уголовное дело о клевете из-за расследования про главу местного УФСИН Игоря Видашева, информирует Telegram-канал "Белгород № 1".

Уточняется, что Видашев подал заявление в полицию ещё летом, однако до недавних пор правоохранители занимались проверкой материалов разбирательства.

В самом штабе Навального о деле узнали от журналистов, при этом в УМВД по Белгородской области оперативно не смогли подтвердить или опровергнуть факт возбуждения уголовного дела не смогли.

Видашева оскорбил ролик "навальнистов", в котором его называют организатором сомнительных сделок по поставкам продуктов бюджетным организациям.

Кроме заявления в правоохранительные органы, глава локальной федеральной службы обратился с иском в суд, который его требования удовлетворил, обязав Климова выплатить 50 тысяч рублей компенсации и судебные расходы.

"Навальнист" постфактум сообщил, что платить Видяшеву не собирается, равно как и удалять ролик о нём. Он также намерен обжаловать решение суда.