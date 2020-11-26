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17:15

Беглов внёс в ЗакС законопроект о приватизации ГУП "ТЭК СПб"

фото ЗакС политика Беглов внёс в ЗакС законопроект о приватизации ГУП "ТЭК СПб"

Петербургский градоначальник Александр Беглов внёс на рассмотрение депутатов Заксобрания проект закона о приватизации ГУП "ТЭК СПб", информирует "Фонтанка". В 2021 году предприятие должно стать акционерным обществом.

"Решение о включении предприятия в программу приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2021 год и о дальнейшем функционировании предприятия в форме акционерного общества принято правительством Санкт-Петербурга", - отмечается в пояснительной записке к инициативе.

Среди плюсов "трансформации" предприятия - возможность получения дивидендов по городским акциям и независимость АО в формировании своей финансово-хозяйственной деятельности.

Напомним, ГУП "ТЭК СПб" включён в план приватизации на 2021 год. Вместе с ним будут обращены в госсобственность три банных комплекса - ГУП: "Баня № 72", "Банно-прачечный комбинат Кронштадтского района" и предприятие по оказанию банно-прачечных услуг населению "Скат". Предприятия станут АО со 100-процентной долей города.

В целом в 2021 году будет полномасштабно реструктурирована система петербургских государственных унитарных предприятий.

Так, уже к 2025 году из 37 действующих ГУПов в 34 изменится организационно-правовая форма, непосредственно ГУП останутся лишь "Водоканал", "Петербургский метрополитен" и "АТС Смольного".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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