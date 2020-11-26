В Териберке установят скелет кита из фильма "Левиафан"

Один из главных символов знаменитого фильма Андрея Звягинцева "Левиафан", китовый скелет, установят на месте съемок, в приморском поселке Териберка, сообщает ТАСС. Появление арт-объекта анонсировал лично губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

"Мы нашли тот самый уникальный скелет кита, ту самую декорацию, которая стала яркой точкой фильма "Левиафан", нашли благодаря нашим друзьям из правительства Москвы, и в ближайшие два месяца мы перевезем эту декорацию, эту яркую точку в Териберку, как еще один объект притяжения", - рассказал чиновник.

В этот же день, 26 ноября, Чибис встретился со Звягинцевым в Мурманске и поблагодарил его за фильм, который популяризировал Териберку и колорит ее природы. Губернатор также заверил, что до конца года поселок включат в список особо охраняемых природных территорий.

Фильм "Левиафан" (2014), среди прочего, описывает конфликт между вымышленным главой региона и местным жителем, который безуспешно пытается защитить свой земельный участок.