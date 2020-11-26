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17:50

На улице Рубинштейна начали устанавливать паркоматы

фото ЗакС политика На улице Рубинштейна начали устанавливать паркоматы

На главной барной улице Петербурга начали монтировать паркоматы для оплаты стоянки автомобилей в зоне платной парковки, сообщил 78.ru глава комитета по развитию транспортной инфраструктуры Андрей Левакин. 

Всего на Рубинштейна появится 104 оплачиваемых места.

"Парковку мы можем администрировать, у нас есть право выставлять штрафы, получать персональные данные. То есть, если поставил машину и не заплатил, получаешь штраф. Плюс, у нас принято постановление о передаче полномочий МВД и в адрес нашего комитета, так что через полгода мы будем администрировать знаки "Остановка запрещена", - пояснил Левакин.

Паркоматы установят у домов №3, 25 и 26. Оплатить парковку можно будет с помощью sms-пополнения (по номеру 2722), через приложение "Парковки Санкт-Петербурга" либо в личном кабинете на сайте parking.spb.ru.

Напомним, недавно городские власти известили о внедрении на главной барной улице Северной столицы платной стоянки для ТС. Жильцы Рубинштейна смогут оставить свои авто на местах смогут, лишь купив специальный абонемент.

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